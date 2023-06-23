Более тридцати тонн ягод уже собрало подмосковное предприятие с начала сезона

В этом сезоне компания ООО «Гринфилдс Агро» из Наро-Фоминска планирует увеличить урожай ягод на двадцать процентов, получив более трехсот тонн ягод. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Отмечается, что предприятие планирует собрать 150 тонн клубники, 100 тонн малины и 60 тонн ежевики. Все ягоды выращивают в теплицах с использованием современных технологий, поэтому сбор урожая может производиться ежедневно, вне зависимости от погоды.

Ранее губернатор Подмосковья отметил, что в регионе постоянно растет объем обрабатываемых земель и производство сельскохозяйственной продукции.