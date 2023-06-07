Андрей Воробьев: Подмосковье занимает первое место в стране по производству сыров

Так, например, по производству сыра Подмосковье находится на первом месте в стране. Об этом во время обращения к жителям региона рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Программа закрытых грунтов, теплиц позволила нам быть на высоком втором месте (в стране по производству ряда овощей — прим. ред.). А по производству сыров, как и обещали, мы занимаем первое место в стране. Мы начинали по объему задействованных (под сельское хозяйство — прим. ред.) площадей с 480 тысяч гектаров. Сейчас он под 900 тысяч», — отметил Андрей Воробьев.

В этом году в сельхозоборот планируется ввести порядка 30 тысяч гектаров земли. В том числе и благодаря программе «Подмосковные 10 га». Напомним, по этому проекту фактически бесплатно в аренду дается земля сельхозпроизводителям, которые готовы развивать свои хозяйства.