Депутаты объявили войну микрозаймам: ставки упадут в 8 раз

В четверг на рассмотрение Госдумы будет внесен законопроект, кардинально меняющий правила игры на рынке микрофинансирования. Инициативная группа в лице Юрия Афонина, Алексея Куринного и сенатора Айрата Гибатдинова предложила ужесточить условия выдачи займов для населения.

Как следует из документа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости, парламентарии настаивают на существенном ограничении предельных сумм и ставок. В частности, планируется снизить ежедневную процентную нагрузку с текущих 0,8% до символических 0,1%. Помимо этого, предлагается урезать и максимальную сумму, которую физлицо может взять в МФО: порог предлагают понизить с миллиона рублей до ста тысяч.

Авторы законопроекта уверены, что столь жесткие меры помогут обелить рынок и защитить кошельки россиян. По их мнению, существующие условия часто являются непрозрачными для клиента, а грабительские проценты загоняют людей в долговую яму. Новые ограничения призваны сделать микрокредитование более безопасным инструментом для тех, кто оказался в сложной финансовой ситуации.

