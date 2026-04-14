Детский отдых не бизнес: в Госдуме пояснили необходимость вернуть кешбэк и ограничить цены

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов бьет тревогу: цены на внутренний туризм в первом квартале 2026 года выросли на 15–20%, а высокий сезон еще даже не начинался. По его убеждению, если государство срочно не ограничит этот аппетитный рост, отдых в России превратится из драйвера экономики в источник бесконечной наживы. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его мнению, после закрытия многих зарубежных направлений внутренний туризм получил уникальный шанс. Спрос огромен, люди готовы путешествовать по стране — и тут же цены взлетают без всяких пределов. Миронов требует ввести «ценовые границы»: рост стоимости отдыха, включая детские лагеря, должен быть привязан хотя бы к уровню официальной инфляции. И ФАС пора вмешаться — проверить, насколько эти цены вообще обоснованны и какую реальную маржу закладывают коммерсанты.

Особенно остро, по словам депутата, стоит детский отдых. Это не должно быть сферой обогащения. Партия настаивает на возврате туристического или хотя бы детского кешбэка — механизма, который уже доказал свою эффективность и социальную справедливость. Потому что отдых для несовершеннолетних — это не бизнес, а прямая зона ответственности государства.

Парламентарий резюмировал, что пока нет потолков — рынок греет руки на патриотическом спросе, вымывая из отпусков обычные семьи. Миронов предлагает не запретительные меры, а цивилизованные ограничения и возврат работающих субсидий. Иначе внутренний туризм станет элитной услугой, а народ опять вернется к дивану и огородам — не потому, что не хочет ездить, а потому что не может себе этого позволить.

Ранее он потребовал ввести ипотеку для многодетных не выше 2% вместо 6%.