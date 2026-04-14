В Госдуме заявили, что жилье для многодетных должно быть доступной нормой, а не роскошью

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил с жестким заявлением: ипотека для многодетных семей не должна превышать 2%. Сейчас, по его словам, ситуация абсурдна — высокие цены на жилье и дорогие кредиты просто убивают спрос на новостройки, а государство пока предлагает лишь полумеры. Об этом сообщает NEWS.ru.

Речь идет о предложении Минфина повысить лимит стоимости квартир по семейной ипотеке: в столичных регионах — с 12 до 18 млн рублей, в остальных — с 6 до 9 млн рублей. Миронов согласен: шаг разумный, ведь застройщики так взвинтили цены, что на старые лимиты невозможно купить просторную квартиру для большой семьи. Но этого катастрофически мало. Даже 9–18 млн рублей при нынешних 6% годовых большинству россиян не по карману. Придется платить не просто всю жизнь, а буквально поколениями. Плюс вырос и первоначальный взнос — те же 20% от увеличенного лимита становятся недоступными для многих.

И цифры это подтверждают. В Москве спрос на новостройки упал почти на 20% — до девятилетнего минимума. Похожая картина и в регионах. Миронов прямо говорит: политика ЦБ в паре с неограниченными аппетитами застройщиков загнали рынок в тупик. Люди просто не могут позволить себе жилье, а альтернатив дорогой ипотеке государство им не дает.

По мнению парламентария, нужен комплекс мер. В частности, стройсберкассы — механизм, который позволяет купить жилье минимум в два раза дешевле ипотеки. По сути, это социальная аренда с правом выкупа без грабительских наценок. Не «ипотечное рабство», а реальный шанс для семьи.

Депутат подчеркнул, что повышение лимитов — лишь косметика, если ставки остаются заградительными. Пока многодетным не дадут кредит под 2% и реальную альтернативу банковской кабале, рынок продолжит падать, а жилищная проблема — усугубляться. Миронов требует не точечных уступок, а смены самой логики: жилье для больших семей должно быть не роскошью, а доступной нормой.

