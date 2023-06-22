Девять с половиной тысяч тонн минеральных удобрений закупили для осенних полевых работ в Подмосковье

Девять с половиной тысяч тонн минеральных удобрений было закуплено в области с целью проведения полевых работ в осенний период, рассказали в Минсельхозпроде региона. Таким образом, степень обеспеченности области удобрениями составляет семьдесят семь процентов.

В министерстве также отметили, что регион законтрактовал восемь с половиной тысяч тонн удобрений. Закупка продолжается.

Для сравнения, для весенних работ область закупила свыше ста десяти тысяч тонн удобрений.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Люберцах появится новый логистический центр для хранения и переработки сельхозпродукции.