Девять с половиной тысяч тонн минеральных удобрений закупили для осенних полевых работ в Подмосковье
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
Девять с половиной тысяч тонн минеральных удобрений было закуплено в области с целью проведения полевых работ в осенний период, рассказали в Минсельхозпроде региона. Таким образом, степень обеспеченности области удобрениями составляет семьдесят семь процентов.
В министерстве также отметили, что регион законтрактовал восемь с половиной тысяч тонн удобрений. Закупка продолжается.
Для сравнения, для весенних работ область закупила свыше ста десяти тысяч тонн удобрений.
Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Люберцах появится новый логистический центр для хранения и переработки сельхозпродукции.