Дуров объяснил, почему Запад отстает от Китая по развитию в ИИ

Сооснователь Telegram Павел Дуров прокомментировал успех китайской компании DeepSeek, выпустившей чат, который якобы превосходит популярный американский ChatGPT. По словам предпринимателя, это говорит о том, что Поднебесная опережает в области ИИ США.

Дуров отметил, что успех КНР формировался долгие десятилетия, ведь в стране постоянно работали над развитием разных сфер, в том числе взаимосвязанных с ИИ. Догнать КНР, по мнению предпринимателя, США может, если займется реформированием образовательной системы.

По словам Дурова, если американская сторона не прислушается к его совету, то технологическое превосходство Китая станет неизбежным, передает ТАСС.

Дуров также объяснил, что в Китае дети обучаются в условиях высокой конкуренции и прозрачности: они максимально замотивированы на успех и воспринимают обучение как соревновательную игру. В этом и отличительная особенность китайского образования, которое отходит от благонамеренной школьной политики к более жесткой и рейтинговой.

«Тесты искусственного интеллекта, демонстрирующие превосходство DeepSeek, являются одним из таких публичных рейтингов. И их будет еще больше», — написал в англоязычном Telegram Дуров.

Также Дуров подчеркнул, что модель образования Китая во многом похожа на заимствованную у СССР.

Напомним, что китайская компания DeepSeek представила 20 января обновленную версию чат-бота R1. По словам разработчиков, их нейро-новинка превосходит передовую ChatGPT от американской фирмы OpenAI. В КНР потратили меньше денег на создание нового чата, который может существенно улучшить современные технологии. Примечательно, что после новостей о R1 акции компании Nvidia рухнули на 16,86%. Производитель видеокарт является поставщиков дорогих чипов для OpenAI из США.

Ранее сообщалось, что при развитии ИИ нагрузка на людей может увеличиться. Таким мнением поделился публицист Холмогоров.