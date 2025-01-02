Публицист Холмогоров считает, что при развитии ИИ нагрузка на людей лишь увеличится

По словам публициста Егора Холмогорова, ключевая проблема искусственного интеллекта состоит в том, что он не совсем интеллект, а программа, и она не может принимать грамотные волевые решения, в связи с чем в итоге роботизации спрос на минимально квалифицированную рабочую силу повысится, а нагрузка на людей лишь увеличится. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что ИИ является программой с известным алгоритмом, поэтому за каждой серьезной машинкой с ИИ будет выгодно посадить человека, контролирующего его на решающих участках.

По мнению эксперта, спрос на минимально квалифицированную рабочую силу повысится, станут привлекать инвалидов, потому что все волевые и умственные функции таких людей целы.

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