Два десятка новых ресторанов откроют в Подмосковье перед Новым годом
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Более двадцати новых предприятий общественного питания — кафе, ресторанов, фудкортов, фудтраков — откроют в муниципалитетах Подмосковья перед Новым годом. Об этом рассказали в Минсельхозпроде региона.
К примеру, в Одинцово откроется двухэтажный ресторан «Клешни и Хвосты». Точка рассчитана на восемьдесят посадочных мест. Здесь будут подавать блюда из морепродуктов.
В Сергиевом Посаде заработает ресторан грузинской кухни «Старик Хинкалыч», он рассчитан на сорок четыре посадочных места. В Мытищах жителей так же ждет открытие ресторана грузинской кухни «Рача» на шестьдесят посадочных мест.
«Помимо широкого ассортимента блюд и разных кухонь, многие предприятия ресторанного бизнеса включают в содержание своей деятельности культурно-развлекательные программы, что дает им большое преимущество и позволяет привлечь больше посетителей», - отметил зампред областного правительства — глава министерства Владислав Мурашов.