Два десятка новых ресторанов откроют в Подмосковье перед Новым годом

Более двадцати новых предприятий общественного питания — кафе, ресторанов, фудкортов, фудтраков — откроют в муниципалитетах Подмосковья перед Новым годом. Об этом рассказали в Минсельхозпроде региона.

К примеру, в Одинцово откроется двухэтажный ресторан «Клешни и Хвосты». Точка рассчитана на восемьдесят посадочных мест. Здесь будут подавать блюда из морепродуктов.

В Сергиевом Посаде заработает ресторан грузинской кухни «Старик Хинкалыч», он рассчитан на сорок четыре посадочных места. В Мытищах жителей так же ждет открытие ресторана грузинской кухни «Рача» на шестьдесят посадочных мест.