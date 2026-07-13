Борьба со старением: во что верят и что делают россияне.
ВЦИОМ: почти половина россиян верит в средство от старости
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]
По данным опроса ВЦИОМ, 46% россиян уверены, что в нынешнем веке ученые найдут способ сохранения молодости. Это на 10 процентных пунктов больше, чем в 2023 году. Одновременно снизилась доля скептиков — с 52% до 42%, сообщает ТАСС.
Растет и число тех, кто лично старается бороться со старением: с 2023 года доля таких респондентов увеличилась с 48% до 56%. Среди самых популярных способов продления молодости россияне называют:
- физическую активность — ее выбрали 77% опрошенных;
- медицинскую профилактику — 29%;
- правильное питание — 28%.
Опрос провели 20 июня 2026 года, в нем участвовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.