Борьба со старением: во что верят и что делают россияне.

По данным опроса ВЦИОМ, 46% россиян уверены, что в нынешнем веке ученые найдут способ сохранения молодости. Это на 10 процентных пунктов больше, чем в 2023 году. Одновременно снизилась доля скептиков — с 52% до 42%, сообщает ТАСС .

Растет и число тех, кто лично старается бороться со старением: с 2023 года доля таких респондентов увеличилась с 48% до 56%. Среди самых популярных способов продления молодости россияне называют:

физическую активность — ее выбрали 77% опрошенных;

медицинскую профилактику — 29%;

правильное питание — 28%.

Опрос провели 20 июня 2026 года, в нем участвовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.