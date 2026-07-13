Президент итальянской области Венето Альберто Стефани резко раскритиковал рекомендацию Еврокомиссии прекратить финансирование Венецианской биеннале. Поводом стало приглашение России к участию в выставке современного искусства, сообщает РИА Новости . Глава региона назвал подобные действия неприемлемой цензурой и заявил, что они идут вразрез с основополагающими принципами Евросоюза.

Стефани напомнил, что ЕС создавался ради мира между народами, экономического развития и защиты свобод — а не для навязывания единообразия взглядов. Он осудил форму давления, реализованную через соцсети вице‑председателем ЕК Хенной Вирккунен, и указал на беспрецедентные нападки на автономию одного из авторитетнейших культурных институтов мира.

По мнению политика, культура во все времена служила пространством для диалога даже в тяжелейшие исторические периоды, а потому не должна становиться инструментом шантажа или цензуры. Особую тревогу у Стефани вызывает риск утверждения принципа, при котором для ведения культурной деятельности придется получать разрешение от органа, не подотчетного напрямую гражданам.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре (EACEA) отозвать грант для биеннале в размере 2 миллионов евро — решение последовало после анализа разъяснений организаторов о возобновлении работы российского павильона. Конфликт обострился на фоне заявления минкультуры Италии о том, что руководство выставки самостоятельно определяло состав участников. В результате полемики Россия и Израиль были исключены из числа претендентов на награды, жюри биеннале ушло в отставку, а церемонию награждения перенесли с 9 мая на 22 ноября.