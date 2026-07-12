«ШУМ‑2026»: под Светлогорском подвели итоги молодежного медиафорума

В Калининградской области под Светлогорском завершился пятый, юбилейный Всероссийский молодежный образовательный форум «ШУМ» платформы «Росмолодежь.Форумы», сообщает ТАСС . Мероприятие объединило молодых медиаспециалистов и стало площадкой для обмена опытом и профессионального роста.

В пяти образовательных программах очно приняли участие 1 443 человека — журналисты, авторы контента, редакторы, продюсеры, дизайнеры, специалисты по коммуникациям, блогеры и представители пресс‑служб. Среди них — участники из 84 регионов России, а также гости из Республики Беларусь и Республики Абхазия.

Дополнительно более 500 человек смогли пройти обучение в дистанционном формате. В организации форума помогали 50 волонтеров из 28 регионов: они курировали участников и экспертов, а также обеспечивали работу площадок.