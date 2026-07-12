Захарова объяснила мотивы Запада в переписывании истории

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью блогеру Ольге Благовещенской заявила, что Запад стремится переписать историю и «отменить» российскую культуру — с тем, чтобы Россия не могла черпать силы в своем прошлом, сообщает ТАСС .

По словам дипломата, именно этим обусловлены попытки сноса памятников, информационная кампания по «отмене» культуры и ограничения на упоминание российских героев в информационном пространстве. Захарова отметила, что за стремление сохранять память о своих героях Россия нередко сталкивалась с жесткой критикой. Цель таких действий, как считает представитель МИД, — заставить страну отказаться от собственной истории, забыть ее или принять искаженную версию.

При этом Захарова признала, что в отдельные моменты противнику удавалось разорвать историческую связь, но Россия всякий раз восстанавливала ее: вновь ощущала связь с предками, осознавала всю сложность и многогранность прошлого и благодаря этому заново обретала внутренние силы.