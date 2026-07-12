Неочевидная угроза сердцу: чем опасны обезжиренные продукты
DM: обезжиренные продукты могут навредить сердцу
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Кардиолог Оливер Гаттманн в материале Daily Mail назвал неочевидную угрозу для сердца — обезжиренные продукты, пишет «Лента.ру».
По словам врача, товары с маркировкой «0 процентов жира» нередко оказываются не столь полезными, как кажется: чтобы сохранить вкус и текстуру, производители добавляют в них сахар, соль или загустители.
Именно эти компоненты, как пояснил специалист, могут повышать риск сердечных заболеваний и способствовать набору лишнего веса. Кроме того, Гаттманн дал еще один совет по снижению нагрузки на сердечно‑сосудистую систему: не ужинать слишком поздно и не принимать пищу непосредственно перед сном.