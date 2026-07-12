Середина лета дарит верующим один из самых значимых и радостных дней в православном календаре. Это время особого молитвенного настроя, когда вспоминают тех, кто первыми понес благую весть по всему миру.

Многие верующие с утра задаются вопросом, какой сегодня церковный праздник отмечают в храмах. В этот день завершается важный период, следовавший за Праздником верховных апостолов Петра и Павла, и верующие собираются вместе, чтобы почтить память всех ближайших учеников Христа.

Особое внимание уделяется внутреннему состоянию, благотворительности и примирению с ближними. Важно провести эти сутки в мире и согласии, соблюдая установленные церковью правила.

Коротко: главное о дне

Вспоминают Собор двенадцати апостолов — ближайших учеников Иисуса Христа.

В этот день традиционно молятся о благополучии в делах, укреплении веры и здоровье близких.

Существуют строгие духовные запреты на обиды, сплетни и выяснение отношений.

Завершается празднование Петрова поста, поэтому на столе могут присутствовать любые угощения.

Какой церковный праздник отмечают 13 июля

Православная церковь празднует Собор двенадцати апостолов. Это торжество было установлено еще в древности, чтобы объединить память всех двенадцати учеников, которых Спаситель выбрал для проповеди своего учения.

Праздник имеет глубокий смысл, напоминая о единстве церкви и о том, какой колоссальный труд совершили простые рыбаки и мытари, изменив ход мировой истории. Каждый из них внес свой уникальный вклад в распространение христианства, и в этот день их почитают сообща, как единое духовное братство.

Святые апостолы Христовы и их служение

В число двенадцати избранных учеников входили Петр и его брат Андрей Первозванный, Иаков Зеведеев и Иоанн Богослов, Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, Иаков Алфеев, Иуда Иаковлев, Симон Зилот и Матфий, избранный вместо Иуды Искариота.

Почти все они, за исключением Иоанна Богослова, окончили свою земную жизнь мученически. Они безбоязненно шли к язычникам, исцеляли больных, воскрешали мертвых и основывали первые христианские общины. Их житие — это пример абсолютной преданности Богу, жертвенности и духовной силы, которая преодолевала любые преследования и преграды.

В чем духовный смысл праздника

Смысл этого дня заключается в прославлении верности, стойкости и преемственности веры. Церковь напоминает нам, что каждый христианин в какой-то степени призван быть апостолом — нести свет, любовь и добро окружающим людям своими поступками. Это время для размышлений о том, насколько наша собственная жизнь соответствует заповедям Христа.

Что можно делать в этот день

Главная традиция праздника связана с посещением храма. В этот день обязательно стараются побывать на праздничной Божественной литургии, исповедаться и причаститься.

Принято собираться за большим семейным столом. Поскольку Петров пост уже завершился, ограничений в еде нет, можно готовить любые мясные, рыбные и молочные блюда.

На Руси в этот день пекли особые пироги и готовили блюда из яиц, которыми угощали не только домочадцев, но и нуждающихся, а также пастухов.

Полезно помириться со всеми, с кем вы были в ссоре, попросить прощения и простить обидчиков от чистого сердца.

Что нельзя делать 13 июля

Существуют определенные духовные ограничения, которые помогают сохранить мир в душе и не омрачить праздничный день.

В этот день категорически запрещено сквернословить, ругаться, сплетничать и осуждать других людей. Любой негатив, проявленный в это время, считается тяжелым грехом против апостольской любви.

Нельзя отказывать в помощи тем, кто о ней просит. Если у вас есть возможность помочь материально, делом или добрым словом — обязательно сделайте это.

Не рекомендуется предаваться унынию, жаловаться на жизнь и вспоминать старые обиды. Праздник должен быть наполнен радостью и благодарностью.

Что нужно сделать для благополучия и удачи

Чтобы привлечь в свой дом мир, достаток и благополучие, верующие стараются совершать дела милосердия. Считается, что щедрость, проявленная в этот день, возвращается сторицей.

Обязательно подайте милостыню возле храма или сделайте пожертвование в благотворительный фонд. Также для благополучия семьи принято приглашать в дом гостей, делиться едой со знакомыми и соседями. Искренняя молитва перед иконой двенадцати апостолов о мире в семье и успехе в добрых начинаниях всегда бывает услышана.

Кто празднует именины 13 июля

В этот день свои именины отмечают мужчины, носящие имена двенадцати апостолов: Андрей, Варфоломей, Иван, Матвей, Петр, Филипп, Фома, Яков. Также день ангела празднуют Михаил, Тимофей и Степан. Не забудьте поздравить своих близких с днем их небесного покровителя.

Какой праздник будет завтра

На следующий день, 14 июля, православная церковь будет чтить память святых бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших. Эти святые братья прославились как искусные врачи, которые исцеляли людей и животных, не требуя за это никакой платы, за что и получили свое именование.