Авиация в шторм: итоги работы столичных аэропортов 12 июля

Столичные аэропорты в условиях грозы и ограничений на использование воздушного пространства 12 июля обслужили свыше 900 рейсов. Об этом сообщили в Минтрансе, пишет « Российская газета ».

В работе участвовали аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Из‑за сложных метеоусловий 32 самолета направили на запасные аэродромы, а 47 рейсов задержали на вылет более чем на два часа.

Чтобы поддержать пассажиров, в аэропортах усилили работу служб и привлекли дополнительный персонал. На месте также дежурят инспекторы Ространснадзора. В терминалах пассажирам по запросу выдают коврики и матрасы, работают питьевые фонтанчики, пурифайеры и кулеры с водой, доступны бесплатные комнаты матери и ребенка. Справочно‑информационные службы и кол‑центры переведены на усиленный режим. Санитарные и температурные нормы соблюдаются.

Минтранс напомнил, что при задержках рейсов авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам услуги, закрепленные федеральными авиационными правилами, — в том числе напитки, питание и размещение в гостиницах. Ситуация в московском авиаузле находится на особом контроле Минтранса и Росавиации.