Хлам в квартире: от каких старых гаджетов нужно избавиться прямо сейчас ради спокойствия
BGR: составлен список гаджетов, от которых пора избавиться в каждом доме
Эксперты издания BGR составили список устройств, которые со временем теряют свою практическую ценность и только загромождают пространство в доме. Журналисты рекомендуют освободить место, продав, подарив или отправив на переработку следующие категории гаджетов, пишет Газета.ру.
- Проводные наушники: С распространением беспроводных моделей многие перестали пользоваться старыми проводными аксессуарами, которые зачастую годами хранятся без дела, создавая беспорядок.
- Устаревшие планшеты: Старые модели могут не справляться с современными приложениями, однако они вполне подходят для базовых задач (чтение, простые игры). Эксперты советуют передать их детям или пожилым родственникам, предварительно обязательно удалив все личные данные.
- Игровые консоли: Если приставка пылится на полке и вы в нее не играете, ее можно продать на вторичном рынке. Исключение составляют лишь редкие коллекционные модели, ценность которых со временем может расти.
- Ненужные кабели и провода: В домах часто скапливаются залежи USB-, HDMI-, Ethernet- и силовых кабелей. Многие из них могут быть несовместимы с современной техникой или просто дублировать друг друга.
- Устаревшая техника для умного дома: Если «умные» устройства перестали поддерживаться производителем, не получают обновлений безопасности или вы ими больше не пользуетесь, их стоит заменить на актуальные решения или сдать на утилизацию.
Главный совет экспертов — критически оценить, действительно ли устройство выполняет полезную функцию сегодня, и не хранить технику «на всякий случай», если она морально устарела.