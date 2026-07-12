Хлам в квартире: от каких старых гаджетов нужно избавиться прямо сейчас ради спокойствия

Проводные наушники: С распространением беспроводных моделей многие перестали пользоваться старыми проводными аксессуарами, которые зачастую годами хранятся без дела, создавая беспорядок.

Устаревшие планшеты: Старые модели могут не справляться с современными приложениями, однако они вполне подходят для базовых задач (чтение, простые игры). Эксперты советуют передать их детям или пожилым родственникам, предварительно обязательно удалив все личные данные.

Игровые консоли: Если приставка пылится на полке и вы в нее не играете, ее можно продать на вторичном рынке. Исключение составляют лишь редкие коллекционные модели, ценность которых со временем может расти.

Ненужные кабели и провода: В домах часто скапливаются залежи USB-, HDMI-, Ethernet- и силовых кабелей. Многие из них могут быть несовместимы с современной техникой или просто дублировать друг друга.