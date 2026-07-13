Венесуэла поблагодарила РФ за гумпомощь после землетрясения

Венесуэла выразила благодарность России за гуманитарную помощь и поддержку, оказанные после разрушительного землетрясения. Об этом ТАСС заявила заместитель министра иностранных дел республики Андреа Корао.

Дипломат сообщила, что в конце недели Венесуэла приняла две партии гуманитарной помощи из России, и подчеркнула: страна безмерно благодарна российскому народу и правительству за солидарность и поддержку с момента стихийного бедствия. Корао отметила, что дружба проверяется в трудные времена, и напомнила, что Россия не раз была рядом с Венесуэлой в сложных обстоятельствах.

Землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня: с разницей примерно в 40 секунд зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. По данным на 12 июля, последствия стихии масштабны: