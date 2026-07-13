Венесуэла поблагодарила РФ за гумпомощь после землетрясения
ТАСС: Венесуэла выразила признательность России
Венесуэла выразила благодарность России за гуманитарную помощь и поддержку, оказанные после разрушительного землетрясения. Об этом ТАСС заявила заместитель министра иностранных дел республики Андреа Корао.
Дипломат сообщила, что в конце недели Венесуэла приняла две партии гуманитарной помощи из России, и подчеркнула: страна безмерно благодарна российскому народу и правительству за солидарность и поддержку с момента стихийного бедствия. Корао отметила, что дружба проверяется в трудные времена, и напомнила, что Россия не раз была рядом с Венесуэлой в сложных обстоятельствах.
Землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня: с разницей примерно в 40 секунд зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. По данным на 12 июля, последствия стихии масштабны:
- погибли 4 490 человек;
- 16 740 человек получили ранения;
- 17 907 человек лишились крова;
- полностью разрушено 190 зданий, еще 856 получили значительные повреждения;
- 19 583 человека размещены в 108 временных лагерях;
- пострадавшим передано 9 995 тонн продуктов питания;
- в ходе поисково‑спасательных операций спасены 6 462 человека.