Рейтинг доступности жилья: где быстрее собрать на квартиру без ипотеки

Согласно рейтингу РИА Новости , быстрее всего накопить на жилье семье с одним ребенком получится в Мурманской области и Ханты‑Мансийском автономном округе — эти регионы возглавили список по доступности жилья. Аутсайдерами рейтинга стали Крым и Севастополь.

Эксперты оценивали, за сколько лет семья с медианной зарплатой сможет купить квартиру площадью 60 кв. м на вторичном рынке (по ценам мая 2026 года), не прибегая к ипотеке. В расчетах учитывали:

прожиточный минимум для взрослых и ребенка (на него уходят обязательные траты);

остаток средств, который семья может ежемесячно откладывать;

доход от размещения накоплений на депозите со средней ставкой по федеральному округу.

В среднем по России доступность жилья снизилась: срок накопления вырос в 75 регионах. Главная причина — падение ставок по депозитам: если год назад средняя ставка ЦБ по вкладам сроком более года составляла 18,28%, то в апреле 2026‑го — уже 11,64%. При этом цены на вторичное жилье за год выросли в 83 регионах — в среднем на 9,3%. Сильнее всего подорожал квадратный метр в Курской области (+25,4%) и Республике Марий Эл (+20,5%). Лишь в Чечне и Краснодарском крае цены немного снизились.

Хотя медианные зарплаты за год прибавили 17%, а общий объем вкладов граждан вырос на 13%, этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать рост цен и эффект от снижения доходности депозитов. Лидерами рейтинга по‑прежнему остаются северные и дальневосточные регионы — в них соотношение зарплат, цен на жилье и ставок по вкладам складывается наиболее выгодно для накопления.