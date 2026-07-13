Кофе натощак: чем опасен первый глоток по утрам

По словам врача, кофеин достигает пика концентрации в крови через 30–60 минут после употребления и временно повышает частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Если пить кофе на голодный желудок, вещество всасывается быстрее — и эффект проявляется сильнее. Из‑за этого могут появиться учащенное сердцебиение, внутренняя дрожь и легкая нервозность. Нередко люди принимают эти симптомы за тревожность, хотя на деле они связаны с ускорением сердечного ритма.

Еще один нюанс — утренний гормональный фон. Сразу после пробуждения в крови растет уровень кортизола — гормона, отвечающего за бодрость и готовность к нагрузкам. Его пик приходится на первые 30–45 минут после подъема: в этот период организм и без кофе поддерживает высокий тонус. Поэтому кофеин, выпитый в это время, практически не усиливает бодрость, а просто создает дополнительную нагрузку.

При этом кардиолог подчеркнула, что сам по себе кофе не вредит сердцу. Для здорового взрослого человека безопасной считается доза до 400 миллиграммов кофеина в сутки — это примерно три‑четыре чашки. Разовая порция до 200 миллиграммов (около двух чашек) обычно не вызывает клинически значимых скачков давления. Беременным рекомендуется ограничить потребление вдвое — до 200 миллиграммов в день. В умеренных количествах напиток помогает взбодриться и сохранять концентрацию.

Васюкова дала несколько практических рекомендаций: не пить кофе натощак сразу после пробуждения, выдерживать паузу между подъемом и первой чашкой, ограничиваться тремя‑четырьмя порциями в день и по возможности избегать добавления сахара. Если даже одна чашка регулярно приводит к сердцебиению и дрожи, стоит проконсультироваться с кардиологом и проверить сердечный ритм.