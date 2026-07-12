Прогноз космической погоды

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 13 июля 2026 года на территории страны ожидается относительно спокойная геомагнитная обстановка. Планетарный индекс Kp будет варьироваться в диапазоне от 1,8 до 3,2 балла, что соответствует «зеленому» уровню активности. Вероятность сохранения благоприятных условий составляет около 49 процентов, в то время как риск возникновения слабых возмущений оценивается в 30 процентов. Индексы Ap и солнечного радиоизлучения F10.7 указывают на низкую активность светила, несмотря на то, что накануне, 12 июля, были зарегистрированы солнечные вспышки классов C и M. Последние могут вызывать легкие недомогания у метеочувствительных людей, однако существенных магнитных бурь в ближайшее время не прогнозируется.

Атмосферные показатели и рекомендации специалистам

Метеорологические данные на 13 июля свидетельствуют о стабильности атмосферного давления. В Москве ожидается показатель 742 миллиметра ртутного столба, что несколько ниже климатической нормы для столицы, а в Санкт-Петербурге давление будет находиться в пределах привычных 760 миллиметров. Эксперты отмечают, что во второй половине июля серьезных магнитных бурь не предвидится — индекс Kp не должен превышать 4 баллов. Тем не менее, учитывая непредсказуемый характер солнечной активности, метеозависимым гражданам рекомендуется придерживаться здорового режима дня. В периоды геомагнитных колебаний врачи советуют высыпаться, отдавать предпочтение умеренным физическим нагрузкам, таким как прогулки на свежем воздухе, а также поддерживать водный баланс и избегать стрессовых ситуаций.