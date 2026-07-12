Пятый Большой шлем в копилке: лидер мирового тенниса вновь покорил Уимблдон

Решающее противостояние на лондонском корте между первым и вторым номерами посева превратилось в настоящее четырехсетовое зрелище. Немецкий спортсмен навязал лидеру упорную борьбу и сумел забрать стартовую партию на тай-брейке.

Тем не менее итальянский теннисист быстро вернул контроль над игрой, ответил победой в аналогичной лотерее во втором сете, после чего уверенно довел дело до общего успеха. Финальное табло зафиксировало счет 6:7, 7:6, 6:3, 6:4 в пользу действующего чемпиона.

Для 24-летнего Синнера лондонский успех закрепил его доминирование в современном туре. Теперь в послужном списке итальянца значатся два чемпионства на кортах Австралии, золото Открытого чемпионата США, а также две последовательные победы на уимблдонской траве. Спортсмен в очередной раз доказал, что на сегодняшний день ему нет равных на ключевых теннисных аренах мира.