«Дважды в год». В Госдуме предложили пересчитать зарплаты силовиков по новой схеме
Фото: [istockphoto.com/ArtemSam]
В Госдуме прозвучало предложение изменить порядок начисления заработной платы для сотрудников силовых структур.
С инициативой выступил представитель фракции ЛДПР Каплан Панеш. Политик считает необходимым проводить перерасчет денежного довольствия для работников правоохранительных органов и всех силовых ведомств на регулярной основе — каждые полгода.
Как сообщает РИА Новости, в ходе разговора с журналистами парламентарий уточнил параметры своей идеи.
«Мы предлагаем ввести для сотрудников всех силовых ведомств и правоохранительных органов гарантированное повышение заработной платы два раза в год. Оно должно строго соответствовать фактическому уровню инфляции», — сказал парламентарий.
По его мнению, такая мера позволит защитить доходы силовиков от обесценивания и привяжет их рост к реальному положению дел в экономике.
