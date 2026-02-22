«Дважды в год». В Госдуме предложили пересчитать зарплаты силовиков по новой схеме

С инициативой выступил представитель фракции ЛДПР Каплан Панеш. Политик считает необходимым проводить перерасчет денежного довольствия для работников правоохранительных органов и всех силовых ведомств на регулярной основе — каждые полгода.

Как сообщает РИА Новости, в ходе разговора с журналистами парламентарий уточнил параметры своей идеи.

«Мы предлагаем ввести для сотрудников всех силовых ведомств и правоохранительных органов гарантированное повышение заработной платы два раза в год. Оно должно строго соответствовать фактическому уровню инфляции», — сказал парламентарий.

По его мнению, такая мера позволит защитить доходы силовиков от обесценивания и привяжет их рост к реальному положению дел в экономике.

Ранее сообщалось о том, что глава РПЦ призвал не молиться об успехе в карьере и увеличении дохода.