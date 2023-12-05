Две с половиной тысячи автомобилей такси проверили в Подмосковье с октября

В Подмосковье проверили более 2,4 тысячи автомобилей такси с начала октября, сообщили в Минтрансе региона. Работа проводится с цель обеспечения безопасности перевозок пассажиров.

По итогам проверок на нарушителей было составлено 182 административных дела. Сорок шесть автомобилей изъяли и переместили на штрафстоянки.

В сорока пяти случаях выяснилось, что водители такси не проходили обязательный медосмотр, а в сорока четырех — что на кузове авто отсутствовали цветографическая схема или фонарь.

В общей сложности в Подмосковье насчитывается более ста тысяч автомобилей такси, которые включены в реестр. Число перевозчиков превышает тридцать семь тысяч — тридцать шесть тысяч ИП и 880 юрлиц. Кроме того, двадцать шесть водителей работают как самозанятые.