Спортсмен из Подольска выиграл Кубок России по настольному теннису среди спортсменов с ПОДА

В Саратове завершился Кубок России по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, собравший более ста игроков из 22 регионов. Золотую медаль в 7 классе ПОДА завоевал мастер спорта из Подольска Дмитрий Кустов, представляющий СШОР «Космос».

Кубок России в Саратове стал ярким событием для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В течение нескольких дней на кортах шла борьба за 15 комплектов наград, и каждый выход на площадку был наполнен волей и характером. В центре внимания — Дмитрий Кустов, который уверенно выиграл свой класс ПОДА, подтвердив репутацию одного из сильнейших теннисистов страны.

Подольский спортсмен — действующий член сборной России и бронзовый призер Чемпионата России 2026 года. Его победа в Саратове добавила очередную строку в список достижений. Также отличились его товарищи по СШОР «Космос»: Максим Мамека финишировал четвертым в 9 классе, Сергей Жучков — седьмым в 10 классе.

Тренируют команду Игорь Гнусочкин и Игорь Сазонов. Наставники и сами спортсмены отметили высокий уровень организации турнира и поддержку, которую ощущали на протяжении всех игр. Впереди — новые старты, но золото Саратова уже осталось в копилке подольской школы.