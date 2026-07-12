Циклон «Бернадетт» и БПЛА: в Минтрансе рассказали о десятках задержанных рейсов

В столичных аэропортах из-за сложных метеоусловий и периодических ограничений воздушного пространства задержаны 47 рейсов — время ожидания превысило два часа. Как сообщила пресс-служба Минтранса, с начала суток авиагавани обслужили более 900 рейсов, 32 самолета ушли на запасные аэродромы.

Московский авиаузел работает в условиях двойного давления: с одной стороны — разбушевавшаяся стихия, с другой — воздушная угроза. Циклон «Бернадетт», ранее заливший Калининградскую область, сместился в центр страны и с вечера 11 июля накрыл Москву и Подмосковье сильным ливнем с градом. Непогода продолжилась и в воскресенье, 12 июля. В результате, по данным Минтранса, 47 рейсов задержаны более чем на два часа, а 32 самолета ушли на запасные аэродромы.

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, несмотря на нагрузку, обслужили свыше 900 рейсов с начала суток. Все службы работают в усиленном режиме, к работе привлечен дополнительный персонал. В терминалах, как сообщили в ведомстве, обстановка спокойная, на месте дежурят инспекторы Ространснадзора.

Помимо погодных условий, на работу авиагаваней влияют периодические ограничения, связанные с отражением атак украинских беспилотников. Минтранс рекомендует пассажирам отслеживать статус своих рейсов на онлайн-табло и уточнять информацию у авиакомпаний. Желтый уровень погодной опасности в столице и области сохранится до вечера понедельника.