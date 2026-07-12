Губернатор Подмосковья посетил закрытие IX фестиваля «Лето. Музыка. Музей», посвященного Шостаковичу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил гала-концерт IX фестиваля «Лето. Музыка. Музей», который проходил у стен Ново-Иерусалимского монастыря в Истре. В этом году фестиваль был посвящен 120-летию Дмитрия Шостаковича.

IX фестиваль «Лето. Музыка. Музей» завершился в подмосковной Истре масштабным гала-концертом. Мероприятие, которое с 2018 года проводится при поддержке правительства Московской области и Министерства культуры РФ, в этом году было приурочено к юбилею Дмитрия Шостаковича. За пять дней на открытых площадках у стен Ново-Иерусалимского монастыря выступили ведущие оркестры страны, а финальный вечер стал точкой притяжения для публики — концерт посетили более 1600 человек.

Андрей Воробьев, приехавший на закрытие, поблагодарил организаторов, музыкантов и зрителей за преданность проекту.

«Я хочу поблагодарить всех, кто находится в этом зале — наших гостей, наших талантливых музыкантов. Мы собираемся здесь уже в девятый раз. И, к счастью, у нас все получается, даже несмотря на непогоду. В самые разные годы наш фестиваль был посвящен великим датам: когда-то это было 150-летие Сергея Васильевича Рахманинова, в текущем году — 120-летие Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Я уверен, что этот зал будет и дальше принимать великолепные коллективы и благодарную публику», — сказал Андрей Воробьев.

За дирижерским пультом финального концерта стоял Валерий Гергиев. Вместе с Российским национальным молодежным оркестром выступили лауреат конкурса Чайковского Елена Таросян и заслуженный артист Кабардино-Балкарии Абисал Гергиев. В программе прозвучали сочинения Щедрина, Чайковского и, конечно, Шостаковича.

Организаторы отметили, что фестиваль становится частью большого культурного маршрута: билеты давали возможность посетить все экспозиции музея «Новый Иерусалим», в том числе выставки «Саврасов и тишина» и «Лаки. Большая история в миниатюре». По словам директора музея Анны Антипенко, всего за пять дней фестиваль собрал более 6,5 тыс. гостей. Всего в этом сезоне в Подмосковье запланировано около 80 крупных событий, включая джазовые фестивали, театральные сезоны и мотокультурные шоу.