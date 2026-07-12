В Свердловской области обостряется паводковая ситуация, вызванная обильными осадками. В Ирбитском районе введен режим ЧС муниципального значения, проводится эвакуация населения из подтопленных домов, а экстренные службы переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщил глава Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров в мессенджере «Макс», передает Газета.ру.

Масштабы стихийного бедствия в Ирбитском районе

Глава Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров официально объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на вверенной территории в связи с продолжающимся подъемом воды. Стихия затронула множество населенных пунктов: сообщается о подтоплении 165 жилых домов в 13 селах и деревнях. Наиболее сложная ситуация наблюдается в селах Стриганское, Мостовое и Килачевское, а также в деревнях Горки и Чернорицкое.

В пострадавших районах вода заблокировала проезд по ряду дорог и повредила мостовые конструкции. Местным жителям, чьи дома оказались в зоне затопления, предложено разместиться в пунктах временного размещения или у родственников в более безопасных местах.

Паводковая ситуация в регионе

Обстановка остается напряженной не только в Ирбитском районе. Согласно данным региональных властей, в самом городе Ирбит под водой оказались 156 приусадебных участков, а также многочисленные участки дорог и перекрестки. Высокий уровень воды сохраняется на реках Ница и Сосьва, при этом после затяжных дождей зафиксирован стремительный рост уровня воды в реках Тура и Чусовая.

Региональные службы МЧС ведут непрерывный мониторинг ситуации. В селах, где ограничено транспортное сообщение, организованы лодочные переправы, а в пострадавшие районы направлены дополнительные запасы медикаментов, продовольствия и техники для ликвидации последствий наводнения.