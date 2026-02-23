«Двести тысяч на Чукотке». Средние зарплаты бьют рекорды по всей стране

Средний уровень заработной платы в России за последний год увеличился более чем на 10 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) сообщает ТАСС .

В материалах статистического ведомства указывается, что по состоянию на ноябрь 2025 года среднемесячный номинальный доход работающего населения страны достиг 98 192 рублей. Для сравнения: в аналогичный период 2024 года этот показатель находился на уровне 86 399 рублей.

Особый интерес представляет динамика по регионам. В 2024 году зарплату свыше 100 тысяч рублей могли предложить в 12 субъектах федерации. В их число входили: столичные Москва и область, северные Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также ряд областей и краев (Мурманская, Сахалинская, Магаданская, Камчатка и Чукотка). Спустя год к этому списку присоединились еще три территории — Амурская область, а также Забайкальский и Красноярский края. Более того, в Чукотском автономном округе и Магаданской области средние зарплаты преодолели планку в 200 тысяч рублей.

В документе также поясняется методология расчета. Показатель среднемесячной номинальной начисленной зарплаты получается путем деления суммарного фонда оплаты труда (включая выплаты внештатным сотрудникам и совместителям) на среднесписочную численность работников за отчетный период.

При расчете этого показателя учитывается широкий спектр выплат: непосредственно сам оклад, компенсации за особые условия труда, различные надбавки и премии, а также регулярные выплаты на питание и проживание. Важно отметить, что фонд заработной платы формируется из сумм, начисленных до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и прочих обязательных удержаний, предусмотренных российским законодательством.

