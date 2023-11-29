Экономист Беляев назвал причины похвалы главы Центробанка в США
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В одном из крупных американских изданий появилась статья, где председатель Банка России названа главным «разрушителем западной политики» года. По словам экономиста Михаила Беляева, устойчивость отечественной экономики объясняется не «мудрой» денежно-кредитной политикой Эльвиры Набиуллиной, а самой ее структурой. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он подчеркнул, что при этом главе Центробанка следует задуматься, где она допустила ошибку, если ее хвалит «враг».
По мнению эксперта, решение краткосрочного повышения ключевой ставки в связи с введением санкций со стороны западных стран с целью «сбить шоковое настроение» было мудрым. Однако дальнейшее повышение ставки стало бесперспективным занятием.
Он добавил, что секрет устойчивости российской экономики в том, что она базируется на добывающих компаниях.