В одном из крупных американских изданий появилась статья, где председатель Банка России названа главным «разрушителем западной политики» года. По словам экономиста Михаила Беляева, устойчивость отечественной экономики объясняется не «мудрой» денежно-кредитной политикой Эльвиры Набиуллиной, а самой ее структурой. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он подчеркнул, что при этом главе Центробанка следует задуматься, где она допустила ошибку, если ее хвалит «враг».

По мнению эксперта, решение краткосрочного повышения ключевой ставки в связи с введением санкций со стороны западных стран с целью «сбить шоковое настроение» было мудрым. Однако дальнейшее повышение ставки стало бесперспективным занятием.

Он добавил, что секрет устойчивости российской экономики в том, что она базируется на добывающих компаниях.