Экономист Ракша заявил, что российский рынок замер в ожидании повышения ключевой ставки Центробанка

По словам экономиста Дениса Ракши, повышение ключевой ставки Банка России с нынешних 18% до 20% зависит от двух показателей – темпов роста инфляции и инфляционных ожиданий. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он подчеркнул, что на данный момент велика вероятность, что Центробанк РФ поднимет ставку. Хотя на экономику страны повышение ставки сегодня оказывает маленькое влияние.

По мнению эксперта, отечественная экономика разделилась на два сектора – рыночный и внерыночный. В последнем секторе находятся предприятия, для которых ставка кредитования в той или иной форме субсидируется государством, следовательно, они не ощущают поднятия ставки регулятором, тогда как первые ее чувствуют.

Он уточнил, что на инфляцию в большей части оказывает влияние как раз нерыночный сектор, который не регулируется Центробанком и ставкой. При этом люди уже привыкли к высокой ставке, поэтому на их жизнь она почти не влияет.

Ранее экономист Игорь Костиков пояснил, возможно ли очередное повышение ключевой ставки Банка России.