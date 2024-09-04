Экономист Костиков пояснил, возможно ли очередное повышение ключевой ставки Банка России

По словам экономиста Игоря Костикова, представители Банка России уже несколько недель говорят о возможном повышении ключевой ставки до 20%, что может быть связано с тем, что финансовый регулятор готовит общественное мнение к данному изменению. Об этом сообщило Общественное телевидение России.

Он уточнил, что очевидно, что это общая позиция Центробанка РФ.

По его мнению, в прошедшем месяце наметился маленький понижательный тренд в росте цен. При том, что обычно изменение ключевой ставки полноценно сказывается на экономике в период полугода, столь частое изменение ставки может иметь скорее отрицательные последствия с точки зрения контроля над инфляцией.

Ранее сообщалось, что Банк России впервые установил ненулевую антициклическую надбавку.