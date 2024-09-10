Эксперт Спинка считает возможным повышение ключевой ставки Банка России в сентябре

По словам директора подразделения одной из инвестиционных компаний Руслана Спинки, совет директоров Банка России в грядущую пятницу может повысить ключевую ставку. Об этом сообщили «Известия».

Он уточнил, что после этого показатель может поддерживаться на высоком уровне, после чего регулятор перейдет к циклу снижения.

По мнению эксперта, на Восточном экономическом форуме не раз прозвучали слова о том, что пик перегретости экономики РФ уже пройден, необходимо задуматься о смягчении денежно-кредитной политики. Подобные заявления никогда не делаются просто так.

Он добавил, что мы близки по ключевой ставке к пиковым значениям, после которых потребуется определенное время на их поддержание на высоком уровне, а затем Банк России перейдет к циклу снижения. Тем не менее на данный момент трудно спрогнозировать, как долго продлится период стабильно высокой ключевой ставки.

Ранее экономист Денис Ракша заявил, что российский рынок замер в ожидании повышения ключевой ставки Центробанка.