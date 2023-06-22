Электронику будут производить в подмосковном Домодедово

Новый производственно-складской корпус, в котором будут изготавливать электронику и электрооборудование, возведут в микрорайоне Востряково городского округа Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилполитики Подмосковья.

Отмечается, что ведомство уже выдало разрешение на строительство данного объекта. Застройщиком выступит ООО «ТРИКОЛОР-ДОМОДЕДОВО», а инвестиции в проект составят более четырехсот шестидесяти миллионов рублей.

В здании с переменной этажностью площадью более сечи тысяч квадратных метров разместят производственно-складской корпус, а также административно-бытовой блок для сотрудников предприятия. Ближайшую территорию вокруг оборудуют подъездными дорогами и озеленят. Застройщик планирует завершить работы к сентябрю 2024 года. Здесь будет создано сто сорок шесть рабочих мест.

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