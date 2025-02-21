«Есть над чем работать»: Путин рассказал, чего не хватает российской промышленности

Российский президент на полях пленарного заседания Форума будущих технологий высказался о добыче редкоземельных металлов в России. Он рассказал, чего не хватает отечественной металлургии.

Металлургия считается одной из ключевых отраслей российской промышленности. Разброс материалов в огромной стране велик, однако кое-чего не хватает. Речь о литии, который до сих пор не добывают в России. На это указал в ходе выступления и Владимир Путин, отметив, что работа с редкоземельными металлами и поиски новых месторождений могли бы помочь прогрессу в условиях глобальной конкуренции.

Президент призвал кратно нарастить потенциал химической промышленности и смежных отраслей, привлекая к этому ИИ и современные технологии. Также он заявил, что важно нарастить мощности и отладить процессы от добычи до обогащения, продавая материалы с высокой добавленной стоимостью. Это бы позволило создать дополнительный рост для экономики.

«Здесь есть над чем работать, у нас в принципе все, что нам нужно, есть, нужно только заниматься этим целенаправленно, создавать условия для бизнеса, вкладываться в инфраструктуру. Литий до сих пор не добываем, а как без него развиваться то? Это же очевидно для специалистов. А можем это делать, и могли бы делать еще 10-15 лет назад», — заявил глава государства, цитирует РИА Новости.

Обратил внимание Путин на то, что у России есть масса преимуществ в промышленности перед другими странами. К примеру, по словам президента, в ближайшие годы Россия сможет активнее выпускать полимеры — ключевые элементы для нефти и газохимии. Все за счет новых предприятий и развивающихся мощностей существующих заводов и комплексов.

В качестве примера Путин привел положительные изменения на базе Тобольского нефтехимического комбината, где запустили ЗапСибНефтехим. В настоящее время ведется строительство Амурского газохимического комплекса и других перспективных предприятий.

Ранее Владимир Путин рассказал о пользе санкций для России.