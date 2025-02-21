Путин рассказал о пользе санкций для экономики России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что внешние проблемы и введенные против России санкций сыграли стимулирующую роль для экономики страны. Об этом он сообщил в рамках пленарной сессии Форума будущих технологий, который проходит в Москве.

По словам российского лидера, международные ограничения стали стимулом для развития новых технологий и повышения спроса на отечественные научные и производственные решения.

«Российские компании все чаще обращаются к нашим ученым и такую помощь от них получают, причем отечественные решения часто оказываются эффективнее зарубежных аналогов», — отметил президент.

Также глава государства высказался о будущем зарубежных компаний, которые, по информации СМИ, желают вернуться на российский рынок. Как отметил Путин, при рассмотрении такой возможности необходимо убедиться в том, что РФ не утратит свой экономический потенциал, который был сформирован в условиях санкционного давления и ухода этих самых компаний.

Российский лидер указал на значительные изменения в экономической структуре страны, произошедшие за последние годы, и заявил, что возвращение западных предприятий должно учитывать достижения, полученные в результате адаптации к новым реалиям.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Москва готова обсудить возможность возобновления закупок титана американской авиастроительной компанией Boeing.