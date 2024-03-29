Фермеру из Ступино вручили свидетельство на соцвыплату на строительство дома

Начальнику по реализации молочных продуктов КФХ «Суково» вручили свидетельство о предоставлении соцвыплаты на строительство или покупку жилья. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В первую очередь мера господдержки рассчитана на помощь людям, которые трудятся в агропромышленном комплексе региона с целью привлечения кадров на село и увеличении численности населения в сельской местности», - отметил зампред правительства Подмосковья — глава министерства Владислав Мурашов.

Размер соцвыплаты составляет 5,3 миллиона рублей. Эти средства семья намерена направить на строительство дома в деревне Дубнево.

Для того, чтобы получить соцвыплату, нужно постоянно проживать и работать на селе в сфере АПК, иметь потребность в улучшении жилищных условий, а также собственные или заемные средства в размере 30% от стоимости жилья.