«Фиксированная выплата составит 9584 рубля 69 копеек». Что известно о размере пенсий в 2026 году?

В 2026 году базовая часть страховой пенсии для неработающих пенсионеров вырастет до конкретной суммы, превышающей 9,5 тысяч рублей. Точный размер фиксированной выплаты раскрыл депутат Государственной думы от «Единой России» Алексей Говырин в беседе с корреспондентом РИА Новости .

Согласно озвученным данным, с начала 2026 года каждый получатель страховой пенсии будет ежемесячно получать фиксированную выплату в размере 9584 рублей 69 копеек. Этот платеж является гарантированной государством базой, к которой добавляется индивидуальная страховая часть, рассчитанная исходя из пенсионных баллов и стажа гражданина.

До этого парламентарий анонсировал общее повышение страховых пенсий с 1 января 2025 года на 7,6%. Важно отметить, что впервые за долгое время такая индексация будет применяться ко всем получателям, включая пенсионеров, которые продолжают трудовую деятельность. Таким образом, предстоящее увеличение затронет миллионы россиян, компенсируя рост потребительских цен.

Ранее сообщалось о том, что депутаты предложили ввести ежегодную 13-ю пенсию.