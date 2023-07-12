Финансист Кузнецов предупредил о скачках рубля до конца лета

Финансист Николай Кузнецов рассказал о скачках рубля до конца лета. Ожидается, что к наступлению осени, рубль может окрепнуть и стоить от 80 до 88 рублей за доллар. Слова эксперта передает агентство «Прайм» .

Кузнецов предполагает, что резкий обвал отечественной валюты произошел на фоне нарушения платежного баланса: импорт начал быстро восстанавливаться, а экспорт упал. На стабильность рубля также по его мнению повлиял отток капитала.

Эксперт объяснил, что ЦБ РФ не может влиять на курс валюты, продавая доллар при повышении спроса и покупая при снижении. Это усугубляет ситуацию, считает Кузнецов.

Финансист предупредил, что резкое снижение рубля может быть чревато большими рисками инфляции.

В прочем, Кузнецов пояснил, что такая ситуация никого не устраивает, поэтому ЦБ и Минфин скоро предпримут меры, направленные на укрепление рубля.

Эксперт прогнозирует, что до конца лета российская валюта укрепится и останется довольно волатильной. Колебания курса будут достаточно сильными, от 80 до 88 рублей за доллар, считает Кузнецов.

Центробанк установил официальный курс доллара – 90,5045 руб, евро – 99,675 руб, юань – 12,5491 руб. на 12 июля.