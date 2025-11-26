«Финансовая передышка для мам». Банкам хотят запретить начислять пени на время отпуска по уходу за ребенком
ЛДПР предложила отменить штрафы по кредитам для родителей в декрете
Фото: [istockphoto.com/spaxiax]
Фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, освобождающий родителей в отпуске по уходу за ребенком от штрафных санкций по кредитным обязательствам.
Инициатива распространяется на весь период нахождения в декрете.
По словам Слуцкого, цель нововведения — защитить молодых матерей от излишнего стресса и давления со стороны кредиторов.
«Финансовые организации могут пережить небольшую отсрочку выплат. А вот женщина, только что ставшая матерью, нуждается в заботе и поддержке... Мы обязаны сделать все возможное, чтобы защитить матерей, чтобы они могли наслаждаться каждым мгновением с малышом, а не сражаться с растущими долгами», — подчеркнул парламентарий.
