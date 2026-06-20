В основе программы «Креативный код. Россия» лежит методология «Три П»: что это такое, объяснил депутат Говырин

Минэкономразвития России запустило национальную программу «Креативный код. Россия» для креативных и производственных малых и средних предприятий. Подробности «Подмосковью сегодня» рассказал депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).

Программа рассчитана на предпринимателей, которые уже ведут дело, выпускают продукт, работают с клиентами, развивают продажи и хотят усилить бизнес за счет креативной составляющей. Речь идет о практической работе с тем, что компания продает, как она это производит, как выводит на рынок и как может увеличить ценность своего предложения для покупателя.

В основе программы лежит методология «Три П» — продукт, производство, продажи, сообщил Говырин.

Для бизнеса это означает разбор сразу трех частей одной системы. Продукт рассматривается с точки зрения идеи, упаковки, дизайна, отличия от похожих предложений и связи с запросом аудитории. Производство оценивается через процессы, качество, возможность масштабирования и использование новых решений. Продажи разбираются через каналы сбыта, коммуникацию с клиентом, продвижение и выход на новые рынки.

По словам парламентария, креативная составляющая встраивается во все три направления, чтобы компания могла работать с добавленной стоимостью, развивать собственный бренд и сильнее выделять свой продукт.