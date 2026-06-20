Падение спроса и новые ожидания участников рынка привели к заметному удешевлению карбамида

Стоимость азотных удобрений на мировом рынке резко снизилась на фоне ослабления спроса и ожиданий восстановления поставок из ключевых экспортных регионов. Газета Financial Times опубликовала соответствующий материал со ссылкой на информацию агентства Argus.

Цены на азотные удобрения резко снизились

Мировой рынок азотных удобрений переживает заметное снижение цен. По данным отраслевых аналитиков, стоимость карбамида опустилась почти на 50% по сравнению с пиковыми значениями, зафиксированными весной.

Если в апреле тонна карбамида стоила более 900 долларов, то сейчас цена снизилась до 475 долларов за тонну.

На рынок повлияли сразу несколько факторов

Одной из причин падения стоимости специалисты называют слабый сезонный спрос. Кроме того, участники рынка ожидают восстановления экспортных поставок из Китая, который входит в число крупнейших мировых производителей карбамида.

Дополнительное влияние оказали прогнозы по стабилизации судоходства через Ормузский пролив, имеющий важное значение для международной торговли удобрениями.

Потребление азота сократилось

По оценкам аналитиков компании StoneX, мировое потребление азотных удобрений снизилось примерно на 5%.

Одновременно значительные объемы продукции продолжают оставаться в хранилищах на воде в районе Персидского залива. По имеющимся данным, речь идет примерно о 900 тыс. тонн карбамида.

Фосфатные удобрения дорожают

На фоне снижения стоимости азотных удобрений ситуация в сегменте фосфатов развивается иначе. Цены на фосфатные удобрения продолжают расти.

Эксперты связывают эту тенденцию с дефицитом серы, которая используется при производстве данной продукции.