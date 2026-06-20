Опасность рядом с домом: эксперты перечислили растения, требующие особого внимания владельцев дач

Некоторые растения на дачных участках могут привести не только к проблемам для экосистемы, но и к штрафам. В список попали как инвазивные виды, так и культуры с запрещенными веществами, пишет МК.

Какие растения могут обернуться проблемами для дачников

Специалисты напомнили владельцам участков о растениях, которые способны нанести вред окружающей среде или стать причиной административных санкций.

В первую очередь речь идет об инвазивных видах, активно вытесняющих местную флору и нарушающих природный баланс.

Борщевик и американский клен признаны опасными

Одним из самых известных инвазивных растений остается борщевик Сосновского. Он представляет опасность для человека, поскольку его сок способен вызывать сильные ожоги кожи под воздействием солнечного света.

В число нежелательных видов также входит ясенелистный клен. Дерево отличается быстрым ростом, активно распространяется самосевом и подавляет развитие других растений. По этой причине оно признано опасным для природных экосистем.

За наличие борщевика и некоторых других инвазивных растений на участке владельцу может грозить штраф. В отдельных случаях размер взыскания достигает 50 тыс. рублей.

В регионах действуют собственные списки

Помимо федеральных перечней, во многих регионах существуют дополнительные списки нежелательных растений. В них могут входить золотарник канадский, люпин многолистный и другие быстро распространяющиеся виды.

Актуальную информацию специалисты рекомендуют уточнять на сайтах региональных органов власти и природоохранных ведомств.

Некоторые декоративные культуры находятся под запретом

Отдельное внимание следует уделять растениям, содержащим наркотические или психотропные вещества. В частности, под запрет подпадает ипомея трехцветная, а также некоторые виды мака.

Эксперты отмечают, что даже декоративные растения могут вызвать вопросы у контролирующих органов, если входят в перечень запрещенных культур.

Ряд растений способствует распространению болезней

Некоторые виды способны выступать промежуточными носителями опасных грибков и вирусов. Среди них специалисты называют отдельные виды барбариса, крушины и других декоративных растений.

Подобные культуры могут способствовать распространению заболеваний сельскохозяйственных растений, что создает дополнительные риски для садоводов и фермеров.