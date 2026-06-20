Опасность рядом с домом: эксперты перечислили растения, требующие особого внимания владельцев дач
МК: список нежелательных растений на даче оказался гораздо шире
Некоторые растения на дачных участках могут привести не только к проблемам для экосистемы, но и к штрафам. В список попали как инвазивные виды, так и культуры с запрещенными веществами, пишет МК.
Какие растения могут обернуться проблемами для дачников
Специалисты напомнили владельцам участков о растениях, которые способны нанести вред окружающей среде или стать причиной административных санкций.
В первую очередь речь идет об инвазивных видах, активно вытесняющих местную флору и нарушающих природный баланс.
Борщевик и американский клен признаны опасными
Одним из самых известных инвазивных растений остается борщевик Сосновского. Он представляет опасность для человека, поскольку его сок способен вызывать сильные ожоги кожи под воздействием солнечного света.
В число нежелательных видов также входит ясенелистный клен. Дерево отличается быстрым ростом, активно распространяется самосевом и подавляет развитие других растений. По этой причине оно признано опасным для природных экосистем.
За наличие борщевика и некоторых других инвазивных растений на участке владельцу может грозить штраф. В отдельных случаях размер взыскания достигает 50 тыс. рублей.
В регионах действуют собственные списки
Помимо федеральных перечней, во многих регионах существуют дополнительные списки нежелательных растений. В них могут входить золотарник канадский, люпин многолистный и другие быстро распространяющиеся виды.
Актуальную информацию специалисты рекомендуют уточнять на сайтах региональных органов власти и природоохранных ведомств.
Некоторые декоративные культуры находятся под запретом
Отдельное внимание следует уделять растениям, содержащим наркотические или психотропные вещества. В частности, под запрет подпадает ипомея трехцветная, а также некоторые виды мака.
Эксперты отмечают, что даже декоративные растения могут вызвать вопросы у контролирующих органов, если входят в перечень запрещенных культур.
Ряд растений способствует распространению болезней
Некоторые виды способны выступать промежуточными носителями опасных грибков и вирусов. Среди них специалисты называют отдельные виды барбариса, крушины и других декоративных растений.
Подобные культуры могут способствовать распространению заболеваний сельскохозяйственных растений, что создает дополнительные риски для садоводов и фермеров.