Новые модели BMW, Audi и Mercedes привлекли внимание: главной сенсацией стали слова руководства Volkswagen

Неделя в автопроме запомнилась запуском новых российских моделей, премьерами немецких брендов и тревожными заявлениями руководства Volkswagen о будущем компании. Об этом пишет Autonews .

В России стартовали продажи новых моделей Volga

Одним из главных событий недели стал запуск продаж автомобилей возрожденного бренда Volga. Покупателям предложили сразу три модели: седан C50 и кроссоверы K40 и K50.

Производство автомобилей организовано в Нижнем Новгороде на бывшей площадке Volkswagen. По конструкции и внешнему виду новинки во многом повторяют модели Geely.

Российские бренды представили новые автомобили

Премиальная марка Senat начала поставки первых автомобилей дилерам в Москве и Санкт-Петербурге.

Также дебютировал кроссовер Tenet Plus L6 — первая модель нового бренда. Кроме того, компания Jeland представила кроссовер J7, который фактически является модифицированной версией Jaecoo J7.

На российском рынке стартовали продажи гибридного флагманского кроссовера GAC S9 стоимостью 6,499 млн рублей.

Производство автомобилей расширяется

На заводе в Калуге началась сборка новой версии кроссовера Tenet T8 по полному циклу.

Тем временем кроссовер Jetour X70 Plus включили в перечень автомобилей, допущенных к работе в такси благодаря высокому уровню локализации производства.

Немецкие бренды представили сразу несколько новинок

BMW показала концепт будущего спортивного электромобиля M3 нового поколения. Ожидается, что серийная версия получит силовую установку мощностью до 1000 лошадиных сил.

Mercedes-AMG обновила кроссоверы GLE 63 и GLS 63, оснастив их модернизированным двигателем V8 и новыми технологиями управления подвеской.

Audi представила новое поколение универсала A6 Allroad с гибридной системой, пневмоподвеской и полноуправляемым шасси.

Кроме того, Porsche обновила электрический Taycan, добавив систему, имитирующую работу механической коробки передач.

В Volkswagen заговорили о риске вымирания

Наиболее резонансной новостью недели стали оценки руководства Volkswagen относительно положения концерна.

Сразу несколько представителей правления признали, что компания столкнулась с серьезными вызовами и находится под угрозой утраты конкурентоспособности на мировом рынке. Такие заявления прозвучали на фоне усиливающейся конкуренции со стороны китайских производителей и масштабных изменений в автомобильной отрасли.

Chery готовит необычный пикап

Китайская компания Chery показала первые изображения нового пикапа Stockman, ориентированного на зарубежные рынки.

Главной особенностью модели станет гибридная силовая установка на базе дизельного двигателя, что может сделать автомобиль одним из первых подобных предложений в сегменте.