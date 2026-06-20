Российский гонщик Ломко раскрыл, как паспорт и политика сорвали его контракты в Европе и повлияли на переговоры

Российский автогонщик Владислав Ломко заявил, что его национальность становилась серьезным препятствием при переговорах о контрактах с зарубежными командами. По его словам, в ряде случаев это напрямую влияло на исход обсуждений, включая сотрудничество с известными гоночными структурами, пишет Чемпионат .

Отказ от программы «Альпин» в 2022 году

Ломко сообщил, что в начале 2022 года он мог попасть в юниорскую программу французской команды «Альпин», однако этого не произошло. Гонщик отметил, что его российское гражданство стало одним из факторов, повлиявших на решение не включать его в программу.

Спортсмен подчеркнул, что иногда подобные объяснения могут использоваться как формальная причина отказа, но в его случае это действительно звучало как ключевой аргумент.

Сложности при переговорах о выступлении в LMP2

По словам Ломко, в 2024 году он был близок к подписанию контракта на участие в гонках категории LMP2. Стороны уже согласовали состав экипажа и основные условия сотрудничества.

Однако позднее выяснилось, что один из потенциальных партнеров по команде не смог выступать вместе с российским гонщиком из-за связей своей семьи с правительственными структурами Германии. В результате сотрудничество было прекращено.

Финансовый фактор и конкуренция пилотов

Ломко также допустил, что окончательное решение могло быть связано не только с политическими обстоятельствами, но и с финансовой составляющей. По его словам, команда в итоге выбрала другого пилота, который предложил более крупный бюджет для участия в сезоне.

Гонщик подчеркнул, что в современном автоспорте спортивные и вне спортивные факторы часто переплетаются, влияя на карьерные возможности пилотов.