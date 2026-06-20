Жители Карелии бьют тревогу после того, что начали замечать на островах архипелага Кузова

Жители Карелии обеспокоены растущим потоком неорганизованных туристов на архипелаг Кузова. По их словам, посетители наносят ущерб уникальной природе и древним памятникам региона, пишет ЮФ.

На архипелаге Кузова фиксируют последствия массового туризма

Жители Карелии и природоохранные активисты выразили обеспокоенность ситуацией на архипелаге Кузова в Белом море. По их словам, территория регулярно страдает от действий неорганизованных туристов.

Посетители оставляют мусор, нарушают правила пребывания на особо охраняемой природной территории и создают угрозу для местной флоры и фауны.

Под угрозой оказались древние памятники

Особое беспокойство вызывает состояние археологических объектов, расположенных на островах. Речь идет о древних сейдах, стоянках и каменных лабиринтах, возраст которых оценивается в 2–2,5 тыс. лет.

По словам местных жителей, некоторые туристы увозят элементы исторических сооружений в качестве сувениров, что наносит ущерб культурному наследию региона.

Страдают редкие животные и птицы

На территории архипелага обитают редкие виды животных и птиц, включая краснокнижных белух. Шум и активность отдыхающих нередко нарушают естественную среду обитания животных.

Кроме того, туристы могут беспокоить птиц во время гнездования, что негативно отражается на состоянии местных популяций.

Жители предлагают усилить контроль

Архипелаг Кузова является особо охраняемой природной территорией и считается одним из уникальных природных комплексов Карелии.

Местные жители и общественные деятели считают необходимым усилить меры по охране заказника, а также организовать более строгий учет посетителей для сохранения природных и исторических объектов.