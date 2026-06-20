В Нижнем Новгороде продают уникальный аппарат, который может работать там, где другая техника бессильна
Motor: в Нижнем Новгороде продают самолет с подушкой за 900 тыс. рублей
В Нижнем Новгороде выставили на продажу сверхлегкий самолет на воздушной подушке «Алкор». Несмотря на необходимость ремонта, владелец оценил уникальный аппарат в 900 тыс. рублей, пишет Motor.
В продаже появился редкий самолет на воздушной подушке
На российском рынке появилось необычное предложение. В Нижнем Новгороде выставили на продажу сверхлегкий самолет на воздушной подушке СШВП «Алкор», разработанный конструктором Олегом Черемухиным.
Летательный аппарат создавался для выполнения специальных задач, включая контроль нефтегазопроводов, обслуживание геологоразведочных экспедиций и доставку небольших грузов в труднодоступные районы.
Самолет способен работать практически на любой поверхности
Главной особенностью машины является шасси на воздушной подушке. Благодаря такой конструкции аппарат может взлетать и приземляться на грунте, снегу, льду, воде, песке, болотистой местности и других неподготовленных площадках.
По словам владельца, самолет налетал более 200 часов и отличается высокой проходимостью. Кроме того, конструкция позволяет разворачиваться на месте на 360 градусов.
Аппарат требует восстановления
В объявлении отмечается, что в настоящее время самолет находится в нерабочем состоянии и нуждается в ремонте. При этом двигатели сохранили работоспособность.
Продавец уточнил, что винт и крылья имеются в наличии, однако сейчас они демонтированы.
Стоимость составила 900 тысяч рублей
Необычный летательный аппарат оценили в 900 тыс. рублей. Несмотря на необходимость восстановления, предложение привлекло внимание благодаря редкой конструкции и возможности эксплуатации в сложных условиях.