В Нижнем Новгороде продают уникальный аппарат, который может работать там, где другая техника бессильна

В Нижнем Новгороде выставили на продажу сверхлегкий самолет на воздушной подушке «Алкор». Несмотря на необходимость ремонта, владелец оценил уникальный аппарат в 900 тыс. рублей, пишет Motor .

В продаже появился редкий самолет на воздушной подушке

На российском рынке появилось необычное предложение. В Нижнем Новгороде выставили на продажу сверхлегкий самолет на воздушной подушке СШВП «Алкор», разработанный конструктором Олегом Черемухиным.

Летательный аппарат создавался для выполнения специальных задач, включая контроль нефтегазопроводов, обслуживание геологоразведочных экспедиций и доставку небольших грузов в труднодоступные районы.

Самолет способен работать практически на любой поверхности

Главной особенностью машины является шасси на воздушной подушке. Благодаря такой конструкции аппарат может взлетать и приземляться на грунте, снегу, льду, воде, песке, болотистой местности и других неподготовленных площадках.

По словам владельца, самолет налетал более 200 часов и отличается высокой проходимостью. Кроме того, конструкция позволяет разворачиваться на месте на 360 градусов.

Аппарат требует восстановления

В объявлении отмечается, что в настоящее время самолет находится в нерабочем состоянии и нуждается в ремонте. При этом двигатели сохранили работоспособность.

Продавец уточнил, что винт и крылья имеются в наличии, однако сейчас они демонтированы.

Стоимость составила 900 тысяч рублей

Необычный летательный аппарат оценили в 900 тыс. рублей. Несмотря на необходимость восстановления, предложение привлекло внимание благодаря редкой конструкции и возможности эксплуатации в сложных условиях.