Названы даты, когда отдых в Турции обходится заметно дешевле большинства летних туров

Стоимость туров в Турцию с вылетом из Москвы в конце июня снизилась до рекордно низких значений. Однако самые доступные предложения доступны лишь в ограниченном числе бюджетных отелей, пишет Турдом .

Туры в Турцию стали доступны дешевле 40 тысяч рублей

На туристическом рынке появились новые выгодные предложения по отдыху в Турции. Для вылета из Москвы 24 июня стоимость туров в некоторые отели опустилась ниже 40 тыс. рублей на человека.

Самые бюджетные варианты предлагаются в гостиницах категории 3*. Так, недельный отдых в отеле Eva Beach Hotel в Аланье с системой «все включено» обойдется в 77,8 тыс. рублей на двоих. Еще один вариант — Parus Hotel Kemer в Кемере, где тур стоит 79 тыс. рублей на двоих, однако в стоимость включены только завтраки.

Отдых в отелях 4* и 5* также стал доступнее

Немного дороже обойдется размещение в отеле Marinez Hotel 4* в Кемере. Тур на двоих с питанием по системе «все включено» предлагается за 82,4 тыс. рублей.

Цены на отдых в гостиницах категории 5* стартуют от 98 тыс. рублей за двоих. За такую сумму туристы могут провести шесть ночей в The Nora Hotels Family Club.

Популярные курорты укладываются в бюджет до 200 тысяч рублей

Среди востребованных турецких комплексов туристам доступны варианты стоимостью менее 200 тыс. рублей за двоих. В частности, туры в Selectum Family Resort Side и Crystal Paraiso Aqua Collection предлагаются примерно за 194 тыс. рублей. Отдых в Granada Luxury Okurcalar обойдется почти в 200 тыс. рублей.

В премиальных отелях остались только дорогие номера

Во многих люксовых гостиницах наиболее доступные категории размещения уже полностью раскуплены. Сейчас для бронирования зачастую доступны только номера повышенной комфортности и виллы.

Так, стоимость туров в Ethno Hotel Belek начинается от 416 тыс. рублей за номер с видом на море. В Rixos Premium Tekirova на ближайшие даты свободны только виллы с тремя спальнями, а цены стартуют от 1,3 млн рублей.

Одни из самых дорогих предложений представлены в Maxx Royal Belek Golf & Spa. Здесь доступны исключительно просторные виллы площадью 1400 квадратных метров, а стоимость недельного отдыха превышает 10,7 млн рублей.