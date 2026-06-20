Аэропорт Пхукета переполнился туристами после отмены десятков рейсов и многочасовых задержек

Массовая отмена авиарейсов привела к транспортному сбою на Пхукете. Авиакомпании и туроператоры пытаются вывезти тысячи пассажиров, оказавшихся в аэропорту. По данным издания « Турпром », сбои в расписании коснулись как международных, так и внутренних направлений.

Более 5000 туристов столкнулись с отменой рейсов на Пхукете

На тайском острове Пхукет возникли серьезные сложности с авиасообщением. После отмены около 30 рейсов в международном аэропорту курорта оказались заблокированы свыше 5000 пассажиров.

Сбои затронули как внутренние, так и международные направления, что привело к резкому увеличению числа людей в терминалах.

Аэропорт оказался переполнен

Из-за массовых отмен у стоек регистрации образовались длинные очереди, а инфраструктура аэропорта столкнулась с повышенной нагрузкой.

Сложившаяся ситуация также повлияла на транспортную систему острова и работу туристической отрасли. По оценкам специалистов, масштаб возникших проблем оказался значительно серьезнее обычных сезонных задержек.

В отелях возник дефицит свободных мест

Дополнительные трудности создала нехватка мест для размещения пассажиров. Многие гостиницы работают практически на пределе загрузки, принимая туристов, которые не смогли вовремя покинуть остров.

Представители туристической отрасли отмечают, что спрос на размещение резко вырос после отмены рейсов.

Перевозчики увеличивают количество рейсов

Для нормализации ситуации авиакомпании и туроператоры корректируют расписание полетов, задействуют дополнительные самолеты и наращивают провозные мощности на наиболее востребованных маршрутах.

По предварительным оценкам, на устранение последствий транспортного сбоя и вывоз всех пассажиров может потребоваться несколько дней.