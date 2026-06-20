Редчайший Nissan GT-R50 выставили на аукцион за 65 млн рублей: почему в мире существует всего 19 таких суперкаров

В Японии на аукцион выставили один из самых редких суперкаров Nissan — GT-R50, созданный совместно с Italdesign. Стоимость лота оценивается примерно в 65 млн рублей. Всего было собрано лишь 19 экземпляров, что делает модель коллекционной редкостью. Об этом пишет Motor .

История создания лимитированного GT-R50

Проект GT-R50 был приурочен к 50-летию модели Nissan GT-R и сотрудничества с Italdesign. Изначально планировалось выпустить 50 автомобилей, однако производство было остановлено раньше срока.

В результате было собрано всего 19 машин, что значительно повысило их ценность на рынке коллекционных автомобилей.

Причины сокращения тиража

Среди основных причин уменьшения выпуска называют пандемийные ограничения, повлиявшие на производство, а также крайне высокую стоимость автомобиля. На момент запуска цена составляла около одного миллиона долларов, что ограничило круг потенциальных покупателей.

При этом стандартный Nissan GT-R в версии Nismo предлагал сопоставимую динамику при значительно более низкой стоимости, что также снижало коммерческую привлекательность проекта.

Технические особенности суперкара

Несмотря на общую архитектуру с Nissan GT-R Nismo, GT-R50 получил масштабную переработку. Автомобиль отличается полностью новым кузовом с заниженной крышей, измененными пропорциями и уникальными карбоновыми элементами.

Под капотом установлен 3,8-литровый V6 с двойным турбонаддувом, форсированный до 710 л. с. Мотор получил модернизированные турбокомпрессоры, увеличенный интеркулер и усиленные элементы трансмиссии.

Эксклюзивные характеристики и оснащение

GT-R50 оснащен доработанной подвеской Bilstein, специально разработанной для этой модели, а также 21-дюймовыми карбоновыми колесными дисками. Экстерьер выполнен с активным использованием открытого карбона, что подчеркивает статус коллекционного суперкара.

Модель остается одной из самых редких и дорогих интерпретаций Nissan GT-R на рынке, а ее появление на аукционе привлекло внимание коллекционеров по всему миру.